На крышах автомобилей ГИБДД появятся камеры

Видеокамеры интегрируют в светодиодную балку-маяк автомобилей ДПС, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников

«Мы думаем, что в этом году сумеем реализовать так называемый прибор фиксации, который будет находиться в светодиодной балке маяка. Автомобиль ДПС будет просто двигаться и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе и сзади движущиеся машины, и встречный поток», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Черникова, таким образом, присутствие на дороге сотрудников ГИБДД будет сведено к минимуму. «Но они могут видеть в режиме онлайн те машины, которые находятся в розыске, злостных неплательщиков и на такие автомобили уже (будут) обращать внимание, останавливать и фиксировать все те нарушения, которые есть», — объяснил он.

Глава Госавтоинспекции отметил, что в ведомстве изучают успешный опыт других стран по применению такой системы.