На ленинградском заводе Toyota начнут собирать грузовики

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» хочет производить грузовики БАЗ на бывшем заводе Toyota.

Брянский автомобильный завод (БАЗ) в настоящее время производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости, а также выпускает узлы и агрегаты, которые применяются в том числе для пожарной, спасательной и аэродромной техники.

Интересный факт, буквально недавно тот же «Алмаз-Антей» планировал организовать на японской площадке сборку своей собственной разработки – электрокара E-NEVA. Противоречат ли планы друг другу – не уточняется. Вполне возможно, что на завод Toyota поставят сразу несколько моделей.