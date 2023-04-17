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17 апр 2023

На ленинградском заводе Toyota начнут собирать грузовики

На ленинградском заводе Toyota начнут собирать грузовики

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» хочет производить грузовики БАЗ на бывшем заводе Toyota.

Брянский автомобильный завод (БАЗ) в настоящее время производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости, а также выпускает узлы и агрегаты, которые применяются в том числе для пожарной, спасательной и аэродромной техники. 

Интересный факт, буквально недавно тот же «Алмаз-Антей» планировал организовать на японской площадке сборку своей собственной разработки – электрокара E-NEVA. Противоречат ли планы друг другу – не уточняется. Вполне возможно, что на завод Toyota поставят сразу несколько моделей.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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