На Нюрбургринг перестанут пускать медленные машины

Трек Нюрбургринг известен не только своими гонками в прошлом, но и скоростными тестами машин, в которых может принять участие любой желающий, заплатив определенную сумму

Разумеется, требования к машинам, которые заявляются на участие в заездах на Нюрбургринге, очень высоки. К примеру, на трассе действует полный запрет на заезды для пикапов и фургонов. Не так давно был введен лимит на массу машины, а теперь организаторы решили взяться и за скоростные ограничения.

Поклонники заездов часто говорили «медленным на трассе делать нечего». Похоже администраторы Нюрбургринга услышали их и с недавнего времени здесь действует новый запрет – если машина неспособна разогнаться более 130 километров в час, то на трек ее просто не выпустят. Руководство Нюрбургринга заявляет, что запрет медленных автомобилей является необходимым условием для обеспечения безопасности всех участников заездов.