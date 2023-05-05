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5 май 2023

На Нюрбургринг перестанут пускать медленные машины

На Нюрбургринг перестанут пускать медленные машины

Трек Нюрбургринг известен не только своими гонками в прошлом, но и скоростными тестами машин, в которых может принять участие любой желающий, заплатив определенную сумму

Разумеется, требования к машинам, которые заявляются на участие в заездах на Нюрбургринге, очень высоки. К примеру, на трассе действует полный запрет на заезды для пикапов и фургонов.  Не так давно был введен лимит на массу машины, а теперь организаторы решили взяться и за скоростные ограничения.

Поклонники заездов часто говорили «медленным на трассе делать нечего». Похоже администраторы Нюрбургринга услышали их и с недавнего времени здесь действует новый запрет – если машина неспособна разогнаться более 130 километров в час, то на трек ее просто не выпустят. Руководство Нюрбургринга заявляет, что запрет медленных автомобилей является необходимым условием для обеспечения безопасности всех участников заездов.

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