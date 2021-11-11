На одном из известных аукционов обнаружился автомобильный «Плэйбой»

Сейчас речь пойдет не про скандально известный журнал, а про одноименную автомобильную компанию. Правда, есть легенда, что название журнала с автопроизводителем связано тесно.

Но давайте обо всем по порядку. Жил на свете такой Лу Хорвитц, который в 1940-х годах занимался продажей автомобилей Packard. Устав быть наемным рабочим, мужчина основал свою собственную марку, благодаря которой собирался выпускать и продавать бюджетные автомобили. Надо сказать, что бизнес у него толком и не пошел. Создать удалось только одну модель – кабриолет А48, который собрали в количестве 97 экземпляров.

Сам автомобиль получился несколько несуразным, вы только взгляните на него. И может быть, ему бы и была уготована судьба затеряться в истории, если бы не одно но - Playboy A48 – это первый в мире «хардтоп», иначе говоря, кабриолет с жестким верхом. Собственно, один из таких автомобилей и обнаружился на аукционе Sotheby’s.