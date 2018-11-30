На парковке крыльями не машут

Столичные власти рассматривают новые возможности в реорганизации парковочного пространства и выступают с идеей об увеличении парковочных мест вдвое. Правда, достигать этого показателя собираются с помощью сужения самих мест

Простая арифметика, чтобы сделать большее количество парковочных мест, надо сделать их в два раза меньше. Может быть ЦОДД ратует за продажи автомобилей со сдвижными дверями, предлагая уменьшить ширину парковочного пространства с 2,5 до двух метров. Кроме того, вместо обычной парковочной разметки, где каждое место ограничено 6.5 метрами длинны, предполагается ввести единую разметку прерывистого типа, которая будет просто отделять парковочное пространство от проезжей части. Таким образом, будет сформирован один общий участок, причем сами «боксы» не будут отмечены, что, по мнению, разработчиков проекта, заставит людей парковаться как можно ближе друг другу, что позволит увеличить количество мест.

В ЦОДД уверены, что никаких проблем для водителей на урезанной парковке не возникнет. Хотя сами водители так не считают. В качестве аргументов приводится тот факт, что размеры у машин абсолютно разные - у крупных транспортных средств будут выступать зеркала, которых можно будет запросто лишиться.Также возмутились и многодетные семьи, заявив, что высаживать детей, особенно маленьких, очень неудобно, когда с двух сторон тебя «зажимают соседи».