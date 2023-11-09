На переспективу: В России планирует разработать ПДД для летающих автомобилей

Существующие правила ПДД должны быть дополнены нормами использования летающих транспортных средств. Соответствующее предложение было озвучено членом Общественной палаты Александром Холодовым

Одной из первых норм, которую хотят закрепить - это то, что взлетающий автомобиль должен уступать дорогу уже летящему. Как отметил Хохлов, Китай уже находится на пути развития данной отрасли и разрабатывает автомобили, которые могут держаться в воздухе до 26 минут.

На данный момент подобные транспортные средства существуют в единичных экземплярах, но все может поменяться в перспективе 5 или 10 лет. Такое ускорение требуется только во избежание того, что соответствующее законодательство не будет поспевать за динамично развивающимся технологическим прогрессом.