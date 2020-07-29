На платных трассах М-3, М-4 и М-11 с сегодняшнего дня вводятся повышенные тарифы, которые будут действовать до 31 октября. Повышение связано с регулированием возрастающего трафика

Сезонные тарифы на М-4 «Дон» останутся на уровне 2019 года. В дневное время поездка на легковом автомобиле из Москвы до Новороссийска обойдётся в 1180 рублей, с транспондером T-pass — в 944 рубля. Тарифы на М-11 на участках Солнечногорск-Санкт-Петербург с транспондером и без увеличатся до 991 рубля и 1610 рублей соответственно.

Повышение стоимости проезда по М-3 также коснётся всех категорий транспортных средств. Кроме того, дневной тариф будет действовать не с семи часов утра, а с шести. Скидки на проезд для автомобилей 3 и 4 категорий (пассажирский и грузовой транспорт) сократятся. На М-11 на участке 89-149 километр скидка составит 15% вместо 30%, на перегоне 58-149 километр — 30% вместо прежних 40%.