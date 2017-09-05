В Москве в зоне платного парковочного пространства начали появляться места, предназначенные для стоянки исключительно электромобилей. Пока таких парковок на улично-дорожной сети всего семь, но постепенно их число будет увеличиваться.

Все места выделены вблизи зарядных станций. Раньше на них могли парковаться и обычные автомобили, теперь же невнимательным водителям автомобилей с ДВС грозит штраф: парковаться на выделенных местах имеют право только электромобили. На каждой из парковок выделено по два места для электромобилей.

Адреса парковок с местами для электромобилей:

Улица Красная Пресня, дом 31 Глинищевский переулок, дом 6 Улица Остоженка, дом 36 Улица Бахрушина, дом 20 Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2 Улица Малая Дмитровка, дом 21/18 Улица Большая Бронная, дом 14



«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Всего в Москве пока установлено 80 зарядных станций, первая из них открылась в 2015 году.