На платных трассах появились шлагбаумы для борьбы с «зайцами»

В России на платных трассах начали устанавливать шлагбаумы с жесткой стрелой. Устройство позволит предотвращать проезд без оплаты

Суть заключается в том, что отодвинуть стрелу, не повредив шлагбаум фактически невозможно. При этом автомобилист, сбивший конструкцию на пункте оплаты, может лишиться прав на срок до 1,5 лет или попасть под арест до 15 суток.

На сегодняшний день новое оборудование уже установлено на нескольких участках трассы М4 «Дон» и М11 «Москва – Санкт-Петербург». В пресс-службе компании «Автодор» заявили, что уже в течение первой недели с начала установки было зафиксировано несколько сотен повреждений шлагбаумов с жесткой стрелкой. Интересно, что на места инцидентов сразу вызывались сотрудники ГИБДД.

Кроме этого, для обнаружения «зайцев» будут использоваться камеры видеонаблюдения. Какие санкции будут применяться к нарушителям, пока неизвестно. Также уже в ближайшее время в России могут создать черные списки водителей, которые не платят за проезд по платным трассам. Обсуждение этого проекта на законодательном уровне уже ведет на данный момент Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») совместно с ГИБДД.