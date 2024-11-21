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21 ноя 2024

На платных трассах стало меньше машин со скрытыми номерами

На платных трассах стало меньше машин со скрытыми номерами

Количество автомобилей со скрытыми или отсутствующими номерами на платных дорогах России сократилось за последний месяц, сообщает глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Если в первые девять месяцев 2024 года таких машин фиксировалось около 8%, то в октябре–ноябре показатель снизился до 5%

Сокращение связывают с новыми мерами, введенными с 14 октября. Согласно обновленному КоАП, водителей, использующих устройства для скрытия номеров, теперь могут лишать водительских прав на срок от одного года до полутора лет. Ранее максимальное наказание составляло три месяца лишения прав или штраф в размере 5 тысяч рублей. Также правоохранительные органы получили право конфисковывать устройства, такие как рамки-перевертыши, которые скрывают номера при проезде под камерами.

Контроль за соблюдением закона усилился благодаря совместным рейдам ГИБДД и «Автодора». Сотрудники госкомпании фиксируют нарушения через камеры, передают данные инспекторам, которые останавливают нарушителей на съездах. Также «Автодор» проводит профилактическую работу, предупреждая водителей на заправках об ответственности за скрытие номеров.

Вячеслав Петушенко подчеркивает, что такие меры позволяют предотвратить серьезные  ДТП, так как скрывающие номера водители часто нарушают скоростной режим. Кроме того, выявление случаев скрытия регистрационных знаков нередко связано с более серьезными нарушениями, включая угоны автомобилей и перевозку запрещенных грузов.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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