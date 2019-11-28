На платных трассах введут льготы для инвалидов

В Госдуме готовят поправки в законодательство, позволяющие инвалидам бесплатно ездить по платным трассам

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает RT. По его словам, это будет касаться тех автомобилей, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид». «Они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан», — заявил Нилов.

В то же время депутат подчеркнул, что технически вопрос бесплатного передвижения инвалидов по платным трассам решить будет несложно. Он напомнил, что с лета следующего года в федеральном реестре инвалидов будет храниться информация о транспортных средствах, оборудованных знаком «Инвалид».