На продажу выставили самую уникальную коллекцию болидов Формулы-1

Уникальная коллекция гоночных автомобилей, собранная Берни Экклстоуном, бывшим руководителем Формулы-1, была выставлена на продажу. Она охватывает 70 лет истории автоспорта и считается самой важной и ценной в мире

В коллекцию входят 69 автомобилей, многие из которых являются победителями Гран-при и чемпионатов. Среди них есть Ferrari 375 F1, одержавший победу на Гран-при Италии под управлением Альберто Аскари, Ferrari 312 F1, завоевавший несколько побед и признанный самым оригинальным автомобилем эпохи, Brabham BT46B, знаменитый «fan car», принесший победу Ники Лауде на Гран-при Швеции, а также Vanwall VW10, первый британский автомобиль, выигравший гонку Формулы-1 и чемпионат конструкторов.

Экклстоун доверил продажу коллекции фирме Tom Hartley Jnr, специализирующейся на редких и эксклюзивных автомобилях. Владелец компании Том Хартли-младший отметил, что в мире нет более уникальной коллекции, и это станет исключительной возможностью для взыскательных коллекционеров приобрести легендарные автомобили. Стоимость коллекции Экклстоуна пока не сообщается. Также неизвестна причина, почему бывший руководитель Формулы-1 решил расстаться со своими болидами.