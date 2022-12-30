Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2022

На программы льготного кредитования направят еще больше средств

На программы льготного кредитования направят еще больше средств

На поддержку программы льготного автокредитования государством в 2023 году выделено 5,1 миллиарда рублей. Впрочем эта цифра может вырасти при необходимости

«Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года» - приводят РИА "Новости" заявление министерства.

К слову, за текущий год на поддержку автопрома правительством было выделено более двадцати миллиардов рублей. К слову,  помимо 5 миллиардов на кредитование правительство готово выделить еще 4 миллиарда на лизинг и субсидии по покупке техники, способной работать на газу.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aurus Senat 2019 вид сбоку

Под маркой Aurus начнут производить кондиционеры

30 декабря 2022
Toyota Supra (2021)

Toyota оснастит Supra мотором от BMW M4

30 декабря 2022
Mercedes-Benz CLA 2020 вид сбоку

Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России

29 декабря 2022

Власти Калифорнии запретили рекламировать автопилоты

29 декабря 2022

Rolls-Royce украл у Bentley марку

29 декабря 2022

Названа дата появления нового Toyota Land Cruiser Prado

29 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell ET5 - skywell et5 (2022) «небохорошо» Тест драйв
24 декабря 2022

Skywell ET5
"«Небохорошо»"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди
Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 6 0