На программы льготного кредитования направят еще больше средств

На поддержку программы льготного автокредитования государством в 2023 году выделено 5,1 миллиарда рублей. Впрочем эта цифра может вырасти при необходимости

«Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года» - приводят РИА "Новости" заявление министерства.

К слову, за текущий год на поддержку автопрома правительством было выделено более двадцати миллиардов рублей. К слову, помимо 5 миллиардов на кредитование правительство готово выделить еще 4 миллиарда на лизинг и субсидии по покупке техники, способной работать на газу.