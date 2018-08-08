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8 авг 2018

На ремонт региональных дорог могут выделить в 3 раза больше средств

На ремонт региональных дорог могут выделить в 3 раза больше средств

Региональные дороги в России по-прежнему находятся в крайне плачевном состоянии, а местные власти не справляются с финансированием их ремонта и строительства. Минтранс предложил новый вариант решения проблемы

В рамках проекта «Безопасные и комфортные дороги» ведомство предлагает значительно увеличить софинансирование из федерального бюджета ремонта и строительства региональных дорог. В 2019 году, пишут «Известия» доля выделяемых из госбюджета средств должна составить 30%, в следующем уже 35%, а к 2023 году софинансирование должно вырасти до 50%. В самом Минтрансе пока никак не комментируют письмо замминистра ведомства Николая Асула, направленное в правительство.

По данным Росстата на конец прошлого года в России протяженность существующих региональных трасс превышала 510 тысяч километров. При этом, нормативным требованиям удовлетворяет чуть больше половины из них.

Эксперты говорят, что финансирование ремонта и строительства региональных дорог из федерального бюджета в идеале должно составлять 70-80 процентов. Однако при таком подходе есть риск того, что не будет единого ответственного за ремонт. Избежать этого можно путем перевода региональных дорог в статус федеральных либо же полное финансирование ремонта из федерального бюджета.

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При написании новости использовалась информация:
Известия

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