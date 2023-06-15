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15 июн 2023

На рынке подержанных машин случился «взрыв»

На рынке подержанных машин случился «взрыв»
За май 2023 года в России совершено 501,9 тысячи сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом. Цифры могут показаться и не слишком внушительными, но стоит учесть тот факт, в прошлом году они были ровно в два раза меньше.
В чем причина такой высокой динамики? Эксперты выделяют два фактора. Первый - дефицит новых машин. Второй - традиционный для мая сезонный рост спроса.  Сообщается, что летом в преддверии сезона отпусков большинство людей хотят сменить автомобили и выставляют свою старую технику на продажу.
 
Любопытный факт, по информации «Автостата», возрос и импорт подержанных машин из зарубежных стран – Японии, Европы и Ближнего Востока.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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