На рынке топлива все еще есть контрафакт

Проведенные Федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества

Если говорить цифрами, на контрафакте поймали 81 из 920 заправок, которые подверглись проверке. Между тем, по сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось, но по сравнению с 2015 годом существенно снизилось, тогда некачественное топливо находили на 20% заправок.

Чаще всего топливо «бодяжат» на частных АЗС, там плохое топливо выявляют в 2,5 раза чаще, чем на сетевых заправках. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых —- 13% (52 АЗС). Тем не менее, в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС и связывают это с активной надзорной работой (ежегодно проверяется более 1 тыс. точек), а также с введением с начала прошлого года оборотных штрафов за некачественное топливо.