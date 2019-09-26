Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2019

На рынке топлива все еще есть контрафакт

На рынке топлива все еще есть контрафакт

Проведенные Федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества

Если говорить цифрами, на контрафакте поймали 81 из 920 заправок, которые подверглись проверке.  Между тем, по сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось, но по сравнению с 2015 годом существенно снизилось, тогда некачественное топливо находили на 20% заправок.

Чаще всего топливо «бодяжат» на частных АЗС, там плохое топливо выявляют в 2,5 раза чаще, чем на сетевых заправках. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых —- 13% (52 АЗС). Тем не менее, в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС и связывают это с активной надзорной работой (ежегодно проверяется более 1 тыс. точек), а также с введением с начала прошлого года оборотных штрафов за некачественное топливо.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Свершилось: на СВХ можно ездить быстрее

26 сентября 2019

Превысил скорость? Постой, отдохни

26 сентября 2019

Доигрались: Mercedes-Benz платит за выхлоп

26 сентября 2019

Пикапы Hyundai и Kia будут рамными

26 сентября 2019
Audi RS Q3 2020

Представлен новый Audi RS Q3

26 сентября 2019

Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер

26 сентября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 вид спереди
Тест драйв
23 сентября 2019

Nissan X-Trail
"Что привнесла в ходовые качества рестайлингового Nissan X-Trail перенастройка подвески"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan 2017 все, что нужно кроссоверу. ну почти
Тест драйв
20 сентября 2019

Volkswagen Tiguan
"Volkswagen Tiguan: все, что нужно кроссоверу. Ну почти"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 0 1