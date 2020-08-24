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24 авг 2020

На российских автотрассах появятся шесть новых обходов городов

На российских автотрассах появятся шесть новых обходов городов

В России сейчас строят шесть обходов городов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в Росавтодоре

Работы ведут в Красноярске и Калуге, Сыктывкаре, Иваново, Туле и Аксае. Где-то строится дорога с современным качественным покрытием, где-то появится новый мост. Появление новых дорог, которые затем обрастают инфраструктурой, приводит в итоге к новому качеству жизни, отметил министр транспорта Евгений Дитрих.

В 2020-м откроется движение по новому обходу вокруг Красноярска, на год раньше запланированного срока. Реконструкцию 3-километрового участка трассы от поселка Солонцы до Северного шоссе под Красноярском начали в октябре 2019-го. Старый мост через реку Качу разобрали, на его месте возводят новый. Строящаяся дорога у Иваново замкнет Западный обход города. Она готова на 72%. Проектом предусмотрены четырехполосное движение, две круговые развязки, освещение проезжей части, пешеходный тротуар.

Северный обход Калуги протяженностью 22 км станет продолжением Южного обхода. Транспортная артерия свяжет транзитным коридором сразу три федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай. Будет введена в эксплуатацию Калужская кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 83,7 км. Завершить строительство планируется в 2022 году.

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Drom

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