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11 июл 2018

На российских дорогах появится 10 тысяч камер

На российских дорогах появится 10 тысяч камер

Минтранс подготовил новые предложения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализовать их планируется за шесть лет, то есть к 2024 году

Ведомство предлагает установить на российских дорогах 10 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД, что потребует выделения из федерального бюджета дополнительных 231 миллиарда рублей. Кроме того, Минтранс предлагает сделать ряд региональных дорог платными по аналогии с системой «Платон», которая работает на федеральных трассах. Затем такие дороги планируется объединить в федеральную сеть.

Минтранс хочет довести состояние половины региональных дорог до нормативного состояния (в 2018 этот показатель равняется 43%), пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с предложениями ведомства. В крупных городах в нормативное состояние планируется привести 85% дорог. На это, к уже запланированному триллиону рублей, Минтранс просит еще 617 миллиардов рублей.

Наконец, ведомство просит выделить дополнительно 75 миллиардов рублей на повышение безопасности на дорогах. 90% из этих средств уйдет на дорожную инфраструктуру, а по 5 миллиардов рублей будет выделено на программы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и обучения детей Правилам дорожного движения.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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