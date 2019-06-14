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14 июн 2019

На российских дорогах разрешат разгоняться до 130 км/ч

На российских дорогах разрешат разгоняться до 130 км/ч

Новый скоростной режим могут ввести на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва—Санкт-Петербург.


Нововведения будут определены ГОСТом, который на данный момент разрабатывается Российским дорожным научно-исследовательским институтом по заказу государственной корпорации Росавтодор. К слову, точных сроков ввода в эксплуатацию нового скоростного режима представители корпорации не раскрывают, однако, заявляют, что это произойдёт уже в скором времени.


Согласно документу, новый скоростной режим могут ввести на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва—Санкт-Петербург. Разгоняться до новых значений разрешат только на участках, где нет очагов аварийности и глубокой колеи. В случае снегопада и ливней допустимая скорость будет ограничиваться. Режим 130 км/ч может вводиться как на всей дороге, так и в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели, месяца.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Коммерсант

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