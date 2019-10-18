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18 окт 2019

На российских трассах появятся аварийные комиссары

На российских трассах появятся аварийные комиссары

На федеральных дорогах России в скором времени может начать работу служба аварийных комиссаров. Проработать этот вопрос Минтрансу поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев

В обязанности комиссаров будет входить оказание водителям технической и медицинской помощи, а также оформление ДТП. Еще аварийные комиссары могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. На данный момент такая служба уже работает на платных дорогах в России. В ее состав входят 63 экипажа, которые работают в круглосуточном режиме.

Что касается транспортных средств, то служба аварийных комиссаров передвигается на автомобилях с проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Эти машины оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фотовидеофиксации и бортовым навигационным оборудованием.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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