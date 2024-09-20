На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Knewstar

Китайская марка Knewstar (Ньюстар) официально выходит на российский рынок. Под этим брендом будут продаваться модели Geely, специально адаптированные под российские условия эксплуатации

Первенцем марки стал кроссовер Knewstar 001, созданный на базе популярной у нас модели Geely Tugella. Автомобилю пересмотрели внешность, изменив бампера и решетку радиатора. Интерьер, с другой стороны, остался прежним. Как и Tugella, 001 комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 325 Нм крутящего момента. В более дорогой комплектации его отдача увеличена до 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть как передний, так и полный. Стоимость модели будет начинаться от 3 795 990 рублей.

Следующей моделью должен стать внедорожник 002, и позже на рынке появится седан D-класса с пока неизвестным индексом. Сборка автомобилей налажена на китайском заводе Yufun Auto в Харбине. Данная площадка специализирует для экспорта автомобилей в Россию и обладает производственными мощностями в 120 000 автомобилей в год.