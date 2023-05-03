На российском авторынке может начаться рост

Во втором квартале нынешнего года российский рынок автомобилей может подрасти – эксперты оценивают «прибавку» в 8-10 процентов

Самый оптимистичный прогноз (как раз в десять процентов) сделали в РОАД – президент ассоциации, Алексей Подщеколдин, связывает это с тремя факторами. Первый – рынок скоро будет насыщен множеством новинок – из Китая и Ирана. Кроме того активизируется и российский автопром - в начале лета, например, должны стартовать продажи Lada Vesta NG, производство которой было перезапущено в марте.

Во втором квартале 2022 года, по данным АЕБ, в России было продано 84,7 тысячи легковых автомобилей. Всего же за первую половину года удалось реализовать 370,2 тысячи машин. Таким образом, по сравнению с первым кварталом рынок по итогам второго сократился более чем втрое.