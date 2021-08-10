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10 авг 2021

На транспортный налог могут ввести скидки

На транспортный налог могут ввести скидки

Похоже, что в Госдуме началась пора рассмотрения интересных и полезных законопроектов. Еще не утихли горячие обсуждения на предмет «пересчета» налога на роскошь, как возникла новая тема – снижение транспортного налога!

Нет, всем такого удовольствия ждать не придется. Речь идет не о глобальном снижении налогообложения, а о скидке, которую еще нужно заработать! Разработчики законопроекта считают, что скидка может стать отличным поощрением аккуратных водителей.

«Прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50% скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей» - говорится в заявлении рабочей группы, которое было направлено в специальную комиссию ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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