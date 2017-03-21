С сегодняшнего дня отрезок трассы М3 «Украина» с 124 по 173 километр стал платным, ознаменовав окончание масштабной реконструкции

По информации компании «Автодор», стоимость проезда по участку составит 50 рублей по дневному тарифу и 25 по ночному для всех легковых автомобилей и мотоциклов.

Пункты взимания платы расположены на 136 и 168 километрах трассы, но в пресс-релизе уточняется, что если водитель съедет на прилегающую дорогу до шлагбаума, необходимости оплачивать проезд не будет. Так же известно, что в совокупности реконструкция обошлась в сумму, превышающую 17 миллиардов рублей.

Напомним, компания «Автодор» собирается вчетверо увеличить количество платных шоссе в России, доведя общую длину платных участков с нынешних 500 до 2000 тысяч километров. В планах компании развитие таких направлений как М1 (Минское шоссе), М3 (Киевское шоссе), М4 (Дон) а так же М11 (Ленинградское шоссе) и ЦКАД.