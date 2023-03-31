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31 мар 2023

На трассе М4 образовался рекордный затор

На трассе М4 образовался рекордный затор

На южные регионы нашей страны, в частности, Ростовскую область опустился сильный снегопад. Объем выпавших осадков оказался настолько серьезным, что на многих дорогах образовались огромные пробки. Пожалуй, своеобразным лидером здесь стала федеральная трасса М-4

Как сообщает Telegram-канал Mash, счёт застрявшим из-за непогоды машинам идёт на сотни. На некоторых АЗС, где остановились не имеющие возможности ехать дальше водители, заканчиваются продукты и напитки.

По сообщениям СМИ, сейчас протяженность затора уже сократилась – с 60 километров, до 30, однако, введенное губернатором Ростовской области, чрезвычайное положение продолжает действовать.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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