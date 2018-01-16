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16 янв 2018

На всех платных дорогах заработал единый транспондер

На всех платных дорогах заработал единый транспондер

Удивительно, но факт: только сейчас в России заработал единый транспондер, позволяющий бесконтактно оплатить проезд по всем платным дорогам. Ранее у каждого оператора он был свой и если человек отправлялся, например, в путешествие, ему приходилось либо стоять в очередях и оплачивать проезд «на месте», либо запасаться несколькими транспондерами.

Последней компанией, которая не желала присоединиться к другим операторам, была АО «Новое качество дорог» в введенье которой находится самая дорогая платная дорога (в пересчете на ее длину) в России  — обход Одинцова. Но и с ней в итоге было заключено соглашение.

Северный обход г. Одинцова стал последней платной дорогой, на которой вступила в действие система, объединяющая всех операторов платных магистралей: ЗАО «Автодор-Платные Дороги» (платные участки федеральной автомобильной дороги М-4 Дон с 21-го по 221-й км), ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» (платные участки федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» с 227-го по 633-й км, участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» с 124-го по 173-й км и действующие участки новой скоростной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»), ООО «Магистраль северной столицы» (Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге), АО «Главная дорога» и АО «Новое качество дорог».

«Мы шли к этому три года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Более того, новые операторы будут присоединяться в единую систему, это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки», – заявил по итогам подписания председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

Кстати, по транспондеру операторы платных дорог еще и предоставляют скидки на проезд.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автодор

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