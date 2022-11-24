На заводе «Москвич» запустилось производство автомобилей

23 ноября на Московском автомобильном заводе «Москвич» запустили производство - это удалось сделать в рекордные сроки, спустя полгода после остановки конвейера Renault

Разумеется, сейчас все внимание приковано к первому отечественному автомобилю - кроссоверу «Москвич 3». Новая модель доступна с бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Нм) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Что касается оснащения, то модель может похвастаться цифровой приборной панелью, камерами кругового обзора и набором водительских ассистентов. К сожалению, стоимость машины пока не объявлена, но есть предположения, что она будет находиться в диапазоне от 2 до 2.5 миллионов рублей.

Строго говоря, назвать «Москвич 3» действительно отечественной машиной сложно, так как ее собирают методом крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов. Впрочем, представители завода уже сообщили, что одна из главных целей предприятия – повышение степени локализации. Подготовка к данному этапу уже запущена. Параллельно с этим ведется разработка своего собственного электрокара – на российской платформе с использованием российских же комплектующих.