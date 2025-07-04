На заводе Hyundai будет работать гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics

Компания Hyundai готовится к промышленному внедрению гуманоидного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics. Робот начнет работать уже в октябре 2025 года на заводе Hyundai Metaplant America в США

Atlas – автономный гуманоидный робот, который способен выполнять некоторые человеческие задачи. В рамках первого этапа его задействуют для сортировки компонентов (подготовке деталей к сборке в нужной последовательности в соответствии со спецификацией автомобиля). В Boston Dynamics подчеркивают, что все действия Atlas осуществляет самостоятельно, без дистанционного управления. Робот умеет вставать с пола, вращать корпус на 360 градусов, а также точно манипулировать различными деталями.

Если испытания на Metaplant пройдут успешно, робот может быть внедрен и на других предприятиях концерна, включая заводы Hyundai и Kia в Китае.