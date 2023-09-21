Начались продажи кроссовера Torres EVX от бывшего SsangYong

Корейская компания KG Mobility, которая раньше была известна под названием SsangYong, запустила продажи нового электрического кроссовера Torres EVX

Torres EVX получил оригинальный дизайн с массивными бамперами, узкой светодиодной оптикой и колесные диски, вдохновленные образом 5-конечных звезд. Внутри устанавливается единая цифровая панель, разделенная на 12,3-дюймовую «приборку» и экран мультимедийной системы такой же диагонали. Привлекает внимание минимальное количество физического управления системами автомобиля. К слову, управление климат-контролем осуществляется через центральный экран. Габариты автомобиля составляют: 4715/1890/1735 мм., а коечная база - 2680 мм.

Torres EVX оснащается одним электродвигателем на передней оси мощностью 207 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 73,4 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 433 км на одном полном заряде.