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21 сен 2023

Начались продажи кроссовера Torres EVX от бывшего SsangYong

Начались продажи кроссовера Torres EVX от бывшего SsangYong
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания KG Mobility, которая раньше была известна под названием SsangYong, запустила продажи нового электрического кроссовера Torres EVX

Torres EVX получил оригинальный дизайн с массивными бамперами, узкой светодиодной оптикой и колесные диски,  вдохновленные образом 5-конечных звезд. Внутри устанавливается единая цифровая панель, разделенная на 12,3-дюймовую «приборку» и экран мультимедийной системы такой же диагонали. Привлекает внимание минимальное количество физического управления системами автомобиля. К слову, управление климат-контролем осуществляется через центральный экран. Габариты автомобиля составляют: 4715/1890/1735 мм., а коечная база - 2680 мм.

Torres EVX оснащается одним электродвигателем на передней оси мощностью 207 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 73,4 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 433 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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