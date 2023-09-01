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1 сен 2023

Начались продажи мини-грузовика Wuling E10

Начались продажи мини-грузовика Wuling E10
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling начала продажи компактного электрического грузовика E10. Автомобиль оценивается от 99 900 юаней (1 312 000 рублей)

Габариты Wuling E10 составляют 3305/1080/1690 мм., что позволит максимально комфортно передвигаться по узким улочкам Китая. Вместимость грузового отделения – 1700 л. Компания предлагает так же за отдельную плату оснастить грузовик холодильником для перевозки цветов, еды и напитков. Wuling E10 составит конкуренцию велосипедистам и байкерам из службы доставки.

Wuling E10 получил один электромотор мощностью 27 л.с. Емкость батареи - 9б кВт*ч. Заявленный запас хода на одном полном заряде - 150 км (при движении не более чем в 40 км/ч.). Зарядить автомобиль можно от бытовой розетки в 220 В.

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