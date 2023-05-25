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25 май 2023

Начинающих водителей не подпустят к мощным машинам

Начинающих водителей не подпустят к мощным машинам

Национальный автомобильный союз выступил с необычной инициативой – выпустить мораторий для водителей с небольшим опытом, который запретит им садиться за руль мощных машин

Суть предложения НАС сводится к запрету для водителей со стажем менее 3 лет управлять автомобилями с двигателями мощнее 150 сил. Причем санкции за нарушение данного правила будут суровыми – штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. То есть, фактически, если новичок сядет за руль мощной машины и будет остановлен инспектором ГИБДД, то его накажут также, как если бы он вел машину без прав.

Инициатива обосновывается стремлением навести порядок на дорогах. Общественники считают, что именно молодые водители на мощных машинах часто провоцируют аварийные ситуации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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