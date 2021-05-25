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25 май 2021

Найдено идеальное место на парковках супермаркетов

Найдено идеальное место на парковках супермаркетов

Некий житель Туманного Альбиона по имени Гарет Уайлд потратил почти десять лет своей ценной жизни на поиск идеального места парковки перед супермаркетом. И что характерно - нашел!

Итак,  дано условие:  большой торговый центр и его парковка на 250 машиномест. Как найти лучшее место? В 2015 году господин Уайлд решил найти разгадку этой задачки. На протяжении десятилетия он по определённому графику приезжал к супермаркету и всегда старался вставать на новое место. Результаты сводил в таблицу, а по завершении практической части эксперимента составил карту расположения самых удобных парковок.

Разумеется, лучшее место также было найдено – в первом ряду перед входными дверьми, так что советуем всем тем, кто ездит в Ашан на машине, запомнить эту формулу. Забавно, но Уайлд даже назвал его местом «уровня Бог». К сожалению, администрация супермаркета никак не отреагировала на терзания водителя. Так что место ему никто не забронирует.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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