Найдено идеальное место на парковках супермаркетов

Некий житель Туманного Альбиона по имени Гарет Уайлд потратил почти десять лет своей ценной жизни на поиск идеального места парковки перед супермаркетом. И что характерно - нашел!

Итак, дано условие: большой торговый центр и его парковка на 250 машиномест. Как найти лучшее место? В 2015 году господин Уайлд решил найти разгадку этой задачки. На протяжении десятилетия он по определённому графику приезжал к супермаркету и всегда старался вставать на новое место. Результаты сводил в таблицу, а по завершении практической части эксперимента составил карту расположения самых удобных парковок.

Разумеется, лучшее место также было найдено – в первом ряду перед входными дверьми, так что советуем всем тем, кто ездит в Ашан на машине, запомнить эту формулу. Забавно, но Уайлд даже назвал его местом «уровня Бог». К сожалению, администрация супермаркета никак не отреагировала на терзания водителя. Так что место ему никто не забронирует.