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18 июн 2019

Наказание для пьяных водителей ужесточили

Наказание для пьяных водителей ужесточили

Решение окончательное и не подлежит обсуждению - бесчинствам нетрезвых водителей пришел конец. Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий серьезные аварии с участием пьяных водителей в категорию тяжких преступлений

Как сообщает РИА «Новости», документ, подписанный Президентом, вносит изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Если говорить конкретно, то поправки ужесточают наказание за аварию, приведшую к причинению тяжкого вреда здоровью: от трех до семи лет лишения свободы (на данный момент до четырех лет).

Кроме того, увеличивается срок заключения за ДТП со смертельным исходом — от пяти до двенадцати лет (сейчас от двух до семи лет). Наконец, виновник аварии, приведшей к гибели двух или более человек, рискует получить от восьми до пятнадцати лет заключения (сейчас от четырех до девяти лет).

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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