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29 ноя 2021

Налог на роскошь будет пересчитан!

Налог на роскошь будет пересчитан!

Уже к марту 2022 года минимальную ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать. Причиной тому является тот факт, что на сегодняшний день  из-за высоких цен  очень много массовых машин стало попадать под повышенное налогообложение

Дело в том, что порог стоимости, с которого начинает применяться  повышенный коэффициент налога, находится на отметке в три миллиона рублей, а сегодня даже Kodiaq в старших комплектациях стоит дороже.  Другой пример – Peugeot Traveller. Казалось бы, перед нами обычный семейный минивэн, но его стоимость в некоторых комплектациях также превышает три миллиона рублей, а значит, что на него также распространяется налог на роскошь. Согласитесь, неприятно осознавать, что ты владеешь обычной машиной, а платишь, как за какой-нибудь Роллс-Ройс.

Собственно, от общественности, а именно от РОАД в Минпромторг было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении пороговых значений стоимости автомобилей, подлежащих налогообложению с повышенным коэффициентом транспортного налога. Базовый диапазон с 3-5 млн руб. дилеры попросили поднять до 5-7 млн руб. В данный момент известно, что ведомство уже активно занимается исследованием данного вопроса. «В настоящее время в соответствии с поручением Правительства России Минпромторг ведет совместную работу с Минфином и ФНС по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога» - цитирует заявление Минпромторга портал Autonews.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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