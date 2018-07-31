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31 июл 2018

Налоговики подсчитали, кто платит транспортный налог

Налоговики подсчитали, кто платит транспортный налог

Налоговики решили взглянуть со своей стороны на то, как меняется российский парк легковых автомобилей и от каких машин в бюджет поступает больше всего средств

На начало 2017 года, по данным Федеральной налоговой службы, в России на физических лиц было зарегистрировано 38 млн единиц легковых машин различной степени мощности. В среднем, один автомобиль на каждого третьего совершеннолетнего гражданина.

Половина этого автопарка (19 млн) – это автомобили до 100 л.с. Причем в последние четыре года их количество сократилось на 2 млн, а доля – на 10%.

Меняя машины, автовладельцы все чаще отдают предпочтение транспорту из следующей группы мощности от 100 до 150 л.с. За последние четыре года их доля выросла с 30% до 40%, то есть более чем на 2 млн единиц, до 14 млн автомобилей.

Несмотря на то, что автомобили мощностью до 150 л.с. составляют 87% от общего парка, на них приходится всего 45% поступлений транспортного налога, или 46 млрд рублей. Оставшиеся 55% поступлений, или 56 млрд рублей, обеспечены категориями автомобилей мощностью свыше 150 л.с., при том что их доля в общем количестве составляет всего 13% - на данный момент зарегистрировано 5,1 млн таких автомобилей.

Такая диспропорция между количеством транспортных средств и суммами уплачиваемых налогов объясняется прогрессивной шкалой транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля, его стоимости и количества лет эксплуатации.

Так, базовая ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л.с. составляет 2,5 рубля за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. – 3,5 рубля, от 150 до 200 л.с. – 5 рублей, от 200 до 250 л.с. – 7,5 рублей, а для автомобилей от 250 л.с. и выше ставка составляет 15 рублей за лошадиную силу, что в шесть раз больше ставки автомобилей мощностью до 100 л.с. Кроме того, законами субъектов эти ставки могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в десять раз.

Помимо этого для некоторых автомобилей применяется повышающий коэффициент, который зависит от стоимости и года выпуска авто. Список ежегодно утверждает Минпромторг России. Так, в 2017 году к базовой ставке для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и годом выпуска не более трех лет применялся коэффициент 1,1; стоимостью от 5 до 10 млн рублей не старше пяти лет – коэффициент 2. Самый высокий коэффициент применялся в отношении автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей, бывших в эксплуатации не более 10 лет и стоимостью свыше 15 млн рублей - не старше 20 лет – сумма исчисленного налога по базовой ставке уплачивалась в тройном размере.

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При написании новости использовалась информация:
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