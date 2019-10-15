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15 окт 2019

Нам запретят ездить по десять дней без номеров

Нам запретят ездить по десять дней без номеров

В России со следующего года запретят ездить на новых машинах без номеров в течение 10 дней после покупки. Однако, расстраиваться не надо, так как в законодательство вносятся поправки, которые серьезно облегчат нашу с вами жизнь

Дело в том, что совсем скоро регистрировать новые автомобили будут дилеры. Со следующего года автосалоны будет получать статус «специализированной организации» после прохождения проверки и выполнения ряда требований. После этого дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерными табличками покупателю.

Кстати все нововведения не касаются подержанных автомобилей, здесь сохранится старый принцип, когда у автовладельцев по-прежнему будет 10 дней на постановку автомобиля на учет. Это связано с тем, что водителям может понадобится время на возвращение в свой регион

При написании новости использовалась информация:
РБК

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