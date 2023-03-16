НАМИ может стать новым владельцем завода Toyota

Российские производственные мощности Toyota могут передать институту НАМИ.

На сегодняшний день эта информация является лишь заявлением главы Минпромторга, Дениса Мантурова, более того он сообщил, что вопрос находится лишь в стадии проработки. Эксперты заявляют то том, что НАМИ может стать переходным владельцем этого актива – аналогичная ситуация произошла и в случае с заводом Nissan.

Да, НАМИ несколько месяцев владел японским заводом, но чуть позже его передали в распоряжение концерна АвтоВАЗ. Что касается предприятия Toyota в Санкт-Петербурге, то там собирали для российского рынка седаны Camry и кроссоверы RAV4, японское руководство приняло решение остановить конвейер в марте прошлого года.