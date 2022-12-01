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1 дек 2022

НАМИ не будет покупать завод у Toyota

НАМИ не будет покупать завод у Toyota

ФГУП НАМИ на данный момент не рассматривает покупку завода Toyota в петербургских Шушарах - сообщает "Интерфакс".

Между тем, именно эту контору называли основным претендентом на покупку данной площадки, но, по всей вероятности, дальнейшая судьба завода туманна: Минпромторг и правительство обдумывают варианты его развития, которые пока не раскрываются. В данный момент площадка будет  подготовлена к консервации.

Предприятие японской компании, выпускавшее RAV4 и Camry, простаивает с марта нынешнего года. Поначалу о закрытии речи не шло, однако спустя месяцы Toyota так и не нашла возможности для возобновления производства и приняла решение расстаться как с заводом. Российский офис тоже подлежит закрытию.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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