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27 мар 2019

НАМИ построил парадные кабриолеты марки Aurus

НАМИ построил парадные кабриолеты марки Aurus
Автор фото: фирма-производитель

ФГУП НАМИ построил как минимум один образец парадного кабриолета на базе Aurus Senat. Об этом сообщает «Российская газета», в распоряжении которой оказался снимок новой машины. Причем само фото издание не публикует, чтобы не нарушить коммерческую тайну НАМИ

Источник  другого интернет-издания Drom.ru, близкий к НАМИ, подтверждает информацию РГ и утверждает, что построено уже два или три кабриолета Аурус. Сейчас они проходят дорожные тесты. Что касается облика модели, то по неофициальной информации, открытый автомобиль выполнен в стилистике седана Senat S600, но вместо четырех дверей у него две - увеличенной ширины. А вместо стальной крыши применен складной мягкий верх.

В конце августа прошлого года во время запуска бренда Aurus на международном автосалоне в Москве Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил прессе, что кабриолеты Aurus будут готовы к параду Победы 2020 года. Однако, похоже, что их  построили «досрочно». Маловероятно, но не исключено, что новые машины покажутся на публике на параде 9 мая нынешнего года.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Российская Газета

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