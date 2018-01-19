Институт НАМИ, который выступает подрядчиком по проекту «Кортеж» показал базовый двигатель проекта. Им будут оснащаться массовые автомобили, которые смогут купить все желающие.

Это 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2,2 литра, оснащенный турбонаддувом. Его мощность составляет 245 л.с., максимальный крутящий момент — 370 Нм. Ресурс двигателя, его цена и какие модели его получат в НАМИ не раскрывают. Вероятнее всего, данный силовой агрегат (кстати, полностью разработанный в России) получит индустриальный партнер проекта «Кортеж». Им, напомним, является компания Sollers, которой принадлежит Ульяновский автозавод. А современного двигателя на ульяновской технике пока нет.

Топовым же мотором станет 6-литровый силовой агрегат V12 с четырьмя (!) турбинами. Его мощность — 830 л.с. Таким силовым агрегатом будут оснащаться исключительно лимузины для первых лиц государства. Оно и понятно: большой седан будет серьезно бронирован, а значит будет весить никак не меньше пяти тонн.

Вероятнее всего, публичный показ лимузина состоится в мае этого года во время инаугурации нового президента России. Кроме лимузина в проект входят седаны, внедорожник и микроавтобус. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что представительский седан «Кортеж» будет стоить 6-7 миллионов рублей. В продажу он должен поступить в 2019 году.