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12 сен 2019

Нарушил ПДД с ребенком в машине- заплатишь больше

Нарушил ПДД с ребенком в машине- заплатишь больше

Правительство РФ поручило Минюсту и МВД до 31 марта 2020 года разработать методику более жесткого наказания для водителей, нарушающих ПДД, если в этот момент в автомобиле присутствовал ребенок

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в поручении правительства.

Инициатором идеи выступает вице-премьер Максим Акимов. Для нововведения потребуется внесение изменений в КоАП РФ. Какими они будут — пока неизвестно. Не исключено, что увеличение налагаемых за нарушения ПДД штрафов будет кратным. 

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