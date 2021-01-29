Нарушил в непогоду - штраф не платишь!

В ГИБДД обсуждают возможность отмены штрафов с камер, если нарушение было зафиксировано в непогоду

История с такой поблажкой уже не нова. Ещё два года назад Минтранс выпустил рекомендации по использованию комплексов видеофиксации. Как раз там и был пункт, где указывалось, что в непогоду, при серьезных осадках, будь то туман или снег, штрафы не должны оформляться.

Собственно, в ГИБДД сейчас прорабатывают возможность внедрения подобной инициативы. В ведомстве уточняют, что точных критериев непогоды нет - конечное решение по штрафу всегда принимается должностным лицом, то есть, инспектором, а значит, он может отменить постановление, например, в случае пересечения сплошной, когда разметка была занесена снегом. Также в ведомстве заявили, что если уж штраф и пришёл, то его можно будет обжаловать.