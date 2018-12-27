Нарушителей будут ловить нейросетью

ЦОДД подключил дорожные камеры к специальной нейросети, которая работает с большим массивом данных, что позволяет исключить ситуации с неверным распознаванием номерных знаков автомобиля и, как следствие, недействительными штрафами

Руководитель дирекции фото и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер пояснил, что ранние версии фиксационных комплексов распознавали номер автомобиля, а после, из базы данных ГИБДД, по номеру пробивалась марка машины. Суть в том, что при первичной обработке информации специалист проверял соответствие данных, что называется, вручную.

Теперь же этот процесс полностью автоматизирован. Дело в том, что нейросеть сама сверяет данные фиксации с базой ГИБДД и определяет марку автомобиля автоматически по габаритам и очертаниям. В системе зарегистрировано 103 самых популярных в регионе (Москва и Московская область) автомобильных бренда. Кроме того, наличествуют и автомобили премиальных марок и уже исчезнувших, вроде Москвича.