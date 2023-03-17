Нарушителей на СИМах начнут выявлять при помощи нейросетей

ГИБДД и мэрия Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам выявлять нарушителей ПДД на электрических самокатах и других средствах индивидуальной мобильности

Как именно будет работать новая функция, пока не раскрывается. Скорее всего, нейросеть обучат выделять различные СИМ из потока машин, мотоциклов и пешеходов. Впрочем, у такой системы есть и нюансы, главный из которых – невозможность идентификации нарушителя. У СИМов нет номеров, а для распознавания по лицу необходимо создать целую базу данных пользователей, которой попросту не существует.

Есть еще один важный пункт – по какой-то причине наши законотворцы не включили в перечень СИМов электрические велосипеды, на которых, например, ездят курьеры-доставщики еды. Они, к слову, очень часто нарушают ПДД, но привлечь к ответственности их будет сложно.