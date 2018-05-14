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14 май 2018

Нарушителей ПДД предложили амнистировать

Нарушителей ПДД предложили амнистировать

Совет по правам человека давно уже вынашивает идею административной амнистии в России и вот, подвернулся очередной случай: избрание президента России.

Возможность списания административных штрафов закреплена в КоАП, но административная амнистия в современной России никогда не проводилась. Глава СПЧ Михаил Федотов говорит о том, что такая практика была и в царской России и в СССР, а списание штрафов несильно ударит по бюджету: должники и так крайне неохотно оплачивают штрафы.

Три комитета Совета по правам человека принципиально поддержали позицию Михаила Федотова, пишет «КоммерсантЪ». Однако проведение амнистии требует уточнения для того, чтобы исключить оттуда тяжелые статьи (ДТП, вождение в нетрезвом виде и т.д.).

В Госдуме также готовы рассмотреть такую возможность, но говорят о том, что водители наоборот все охотнее оплачивают штрафы, особенно те, по которым дается скидка. А значит сам смысл амнистии теряется. Кроме того, проведение амнистии, говорят депутаты, может только простимулировать неоплату штрафов.

СПЧ уже предлагал провести административную амнистию в прошлом году. Тогда ее планировалось приурочить к 100-летию русской революции. В 2015 году амнистию предлагали провести к 70-летию Победы, но тогда чиновники и депутаты высказались резко против ее проведения.
 

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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