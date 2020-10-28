Население мегаполисов выступает против метрополитена

Использование городского транспорта упало до самого низкого уровня за десятилетия, сообщает исследовательская компания BCG

BCG провела опрос 5000 жителей крупных городов США, Китая и Западной Европы (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании). Необходимо было понять проблемы и приоритеты людей, связанные с поездками, задав им ряд вопросов об их фактическом и ожидаемом поведении во время изоляции. В краткосрочной перспективе от 67% до 76% активных пользователей совместной мобильности планируют продолжать использовать (или расширять использование) этих режимов, которые включают индивидуальную или групповую поездку, такси, каршеринг. Каршеринг сохранит популярность в Европе, если фирмы смогут убедить клиентов в чистоте и минимальном риске заражения.

От 40% до 60% респондентов во всех регионах заявили, что они будут реже или гораздо реже пользоваться общественным транспортом, предпочитая ходить пешком, ездить на велосипеде или управлять собственным автомобилем.