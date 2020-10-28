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28 окт 2020

Население мегаполисов выступает против метрополитена

Население мегаполисов выступает против метрополитена

Использование городского транспорта упало до самого низкого уровня  за десятилетия, сообщает исследовательская компания BCG

BCG провела опрос 5000 жителей крупных городов США, Китая и Западной Европы (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании). Необходимо было понять проблемы и приоритеты людей, связанные с поездками, задав им ряд вопросов об их фактическом и ожидаемом поведении во время изоляции. В краткосрочной перспективе от 67% до 76% активных пользователей совместной мобильности планируют продолжать использовать (или расширять использование) этих режимов, которые включают индивидуальную или групповую поездку, такси, каршеринг. Каршеринг сохранит популярность в Европе, если фирмы смогут убедить клиентов в чистоте и минимальном риске заражения.

От 40% до 60% респондентов во всех регионах заявили, что они будут реже или гораздо реже пользоваться общественным транспортом, предпочитая ходить пешком, ездить на велосипеде или управлять собственным автомобилем.

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За рулем

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