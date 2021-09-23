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23 сен 2021

Насколько испортился Nissan после ухода Карлоса Гона?

Насколько испортился Nissan после ухода Карлоса Гона?

Скандальный топ-менеджер считает, что с его уходом марка сильно изменилась – она стала скучной!

В интервью американскому каналу Fox Business Гон заявил, что марка стала посредственной – нынешняя руководящая политика пустила Nissan под откос и перечеркнула все успешные годы, ввергнув марку в незавидное положение, в котором она была в середине девяностых годов.

«К сожалению, после 19 лет работы Nissan вернулся к тому, что было в 1999 году: тогда он был скучной и посредственной компанией, которая изо всех сил старалась найти свое место в автомобильной промышленности. Я же пытался создать систему, в которой Nissan был бы частью чего-то совершенно нового и инновационного» - заявил Гон в своем выступлении.

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