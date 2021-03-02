Называют ли собак в честь автомобилей?

Называют и еще как! Оказывается, четырехколесные клички весьма популярны среди владельцев, однако, какие имена используются чаще всего?

Как сообщает Российская кинологическая федерация, самой популярной автомобильной маркой, которую использовали в качестве имени пса, стал «Лексус». Так назвали 944 собаки, на втором месте идет «Хаммер», а замыкает тройку «Инфинити». Занятно, но марками, которые производят большие автомобили, называют, в основном, представителей маленьких пород собак вроде йоркширских терьеров.

А русские автомобили в списке присутствуют? Да, небольшое количество песиков называют Жигулями. Сюда даже «Шкода» и «Чери» затесались, хотя последние клички можно ассоциировать не только с автомобилями.