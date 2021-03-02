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2 мар 2021

Называют ли собак в честь автомобилей?

Называют ли собак в честь автомобилей?

Называют и еще как! Оказывается, четырехколесные клички весьма популярны среди владельцев, однако, какие имена используются чаще всего?

Как сообщает Российская кинологическая федерация,  самой популярной автомобильной маркой, которую использовали в качестве имени пса, стал «Лексус».  Так назвали 944 собаки, на втором месте идет  «Хаммер», а замыкает тройку «Инфинити».  Занятно, но марками, которые производят большие автомобили, называют, в основном,  представителей маленьких пород собак вроде йоркширских терьеров.

А русские автомобили в списке присутствуют? Да,  небольшое количество песиков называют Жигулями.  Сюда даже «Шкода» и «Чери» затесались, хотя последние клички можно ассоциировать не только с автомобилями.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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