Назван город вежливых водителей

Нет, столицы в лидерах нет, даже северной столицы нет – оба города занимают лишь вторую и третью строчку рейтинга.

Совсем недавно портал Superjob обнародовал результаты своего исследования водительской культуры. Опросив около пятнадцати тысяч водителей и пешеходов по всей России, ученые составили целый рейтинг городов, где живут вежливые водители. Собственно, самые культурные представители людей за рулем живут в Красноярске. Второе место было отдано Москве, а третье – Петербургу. Кстати, он делит данное место с Пермью.

А что там с аутсайдерами? Все очень интересно. Омск и Новосибирск – именно эти два города заняли самые низкие строки рейтинга. Любопытно, но в каждом городе – будь то лидер или аутсайдер, водители оценивают свою культуры выше, чем пешеходы.