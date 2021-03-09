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9 мар 2021

Назван город вежливых водителей

Назван город вежливых водителей

Нет, столицы в лидерах нет, даже северной столицы нет – оба города занимают лишь вторую и третью строчку рейтинга.

Совсем недавно портал Superjob обнародовал результаты своего исследования водительской культуры. Опросив около пятнадцати тысяч водителей и пешеходов по всей России, ученые составили целый рейтинг городов, где живут вежливые водители. Собственно, самые культурные представители людей за рулем живут в Красноярске.  Второе место было отдано Москве, а третье – Петербургу. Кстати, он делит данное место с Пермью.

А что там с аутсайдерами? Все очень интересно. Омск и Новосибирск – именно эти два города заняли самые низкие строки рейтинга. Любопытно, но в каждом городе – будь то лидер или аутсайдер,  водители оценивают свою культуры выше, чем пешеходы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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