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6 апр 2023

Назван новый кандидат на покупку калужского завода Volkswagen

Назван новый кандидат на покупку калужского завода Volkswagen

Новым наиболее вероятным покупателем простаивающего автозавода Volkswagen в Калуге является китайская Chery Automobile

Как сообщает телеграм-канал «Русские автомобили», ранее на площадку претендовали игроки из Казахстана (промышленная группа «Аллюр») и несколько дилеров, в частности ГК «Авилон». Но китайцы наиболее заинтересованы в выходе на сделку. Более того, инсайдеры говорят, что поданный «Группой ГАЗ» иск против Volkswagen — это работа на интересы китайской стороны, поскольку временный арест активов - а суд арсестовал и калужскую площадку, позволил удалить из переговоров «Авилон» и «Аллюр»

К слову, арест на завод Volkswagen был снят уже в этот вторник.

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