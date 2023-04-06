Назван новый кандидат на покупку калужского завода Volkswagen

Новым наиболее вероятным покупателем простаивающего автозавода Volkswagen в Калуге является китайская Chery Automobile

Как сообщает телеграм-канал «Русские автомобили», ранее на площадку претендовали игроки из Казахстана (промышленная группа «Аллюр») и несколько дилеров, в частности ГК «Авилон». Но китайцы наиболее заинтересованы в выходе на сделку. Более того, инсайдеры говорят, что поданный «Группой ГАЗ» иск против Volkswagen — это работа на интересы китайской стороны, поскольку временный арест активов - а суд арсестовал и калужскую площадку, позволил удалить из переговоров «Авилон» и «Аллюр»

К слову, арест на завод Volkswagen был снят уже в этот вторник.